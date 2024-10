Zigtausend Euro Beute: Falsche Polizisten betrügen Seniorin im Norden

Sie verbreiteten Angst vor einem möglichen Überfall – und nahmen die Seniorin dann gnadenlos aus: Betrüger haben sich am vergangenen Montag in Stade als Polizisten ausgegeben und eine fünfstellige Summe erbeutet.

Am Vormittag rief ein angeblicher Beamter der Stader Polizei die 85-Jährige an. Er erzählte von einem Überfall auf ihre Nachbarin an der Straße Sanders Weg. Es sei eine Liste gefunden worden, auf der auch die angerufene Seniorin mit ihrer Adresse stehen würde.

Am Telefon wurde die Frau überredet, Geld und Schmuck vor die Wohnungstür zu legen, damit es die Polizei zur Sicherheit abholen könne. Daraufhin legte sie in einem gelben Jutebeutel mit der Aufschrift „Hörtest“ Bargeld und Schmuck im Wert eines mittleren fünfstelligen Betrages vor die Tür.

Stade: Falsche Polizisten betrügen Seniorin

Während sie mit dem falschen Polizisten telefonierte, holte ein anderer Mann den Beutel nachmittags ab. Die Seniorin konnte den Abholer aus dem Fenster nur von hinten sehen und beschrieb ihn als jungen Mann mit kurzen schwarzen Haaren, bekleidet mit einem schwarzen Anorak, dunklen Jeans und weißen Turnschuhen.

Das könnte Sie auch interessieren: War Alkohol im Spiel? Totalschaden und drei Verletzte auf Autobahn

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Stade unter Tel. (04141) 1020 entgegen. Und warnt in diesem Zusammenhang erneut: Polizisten würden niemals anrufen und nach Vermögenswerten fragen, um diese abzuholen und angeblich in Sicherheit zu bringen. In solchen Fällen sollten Betroffene erst die eigenen Angehörigen anrufen und danach die örtliche Polizeidienststelle kontaktieren – oder den Notruf 110 wählen. (mp)