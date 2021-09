Zig Millionen: Niedersachse knackt Eurojackpot – und gewinnt unfassbare Summe

Diepholz –

Wer ist der glückliche Gewinner und frisch gebackene Multi-Millionär? Ein noch anonymer Glückspilz aus Niedersachsen hat den 61-Millionen-Eurojackpot geknackt.

Der Spieler oder die Spielerin kommt aus dem Landkreis Diepholz und hat mit den 61.083.832,10 Euro „die höchste Gewinnsumme, die jemals in einer Lotterie in Niedersachsen erzielt wurde“, gewonnen, teilte LOTTO Niedersachsen mit.

Multi-Millionen Lottogewinn geht an Glückspilz in Diepholz

Europaweit habe der Gewinner als einzige Person die Gewinnzahlen 18-20-34-49-50 sowie die beiden Eurozahlen 7 und 8 getippt – der Spielschein mit den besagten Glückszahlen wurde am vergangenen Dienstag abgegeben.

Was für eine unfassbare Summe! Aber was damit anstellen? Man könnte sich mit dem Gewinn fast 600 Porsche 911 kaufen. Oder für 12 Millionen Euro die ISS-Raumstation besuchen, so wie es US-Milliardär Charles Simonyi bereits getan hat – und könnte auch noch die Tickets von vier Freunden mitfinanzieren. Oder man lädt mehr als 12 Millionen Menschen auf einen Big Mac ein.

Noch ist nicht bekannt, wer genau die Millionen gewonnen hat und über Nacht um zig Millionen reicher geworden ist. Fraglich ist auch, ob der Glückspilz überhaupt an die Öffentlichkeit gehen wird. Bei solch einem Gewinn wäre das vielleicht nicht unbedingt der beste Schritt. (dpa)