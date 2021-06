Zeugen gesucht: Bei Hamburg: Frau angefahren – und einfach liegengelassen!

Buxtehude –

Eine 58-jährige Frau ist am Samstagmorgen in Buxtehude von einem Auto angefahren worden. Der unbekannte Fahrer ließ die Verletzte einfach liegen und flüchtete. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der Unfall habe sich am frühen Samstagmorgen in der Estetalstraße ereignet, so die Polizei. Die Frau sei mit ihrem Hund auf dem Fußweg in Richtung Hauptstraße gegangen, als ein Auto sie erfasste. Weshalb es zum Unfall kam, ist derzeit noch unklar.

Während die Frau stürzte und sich dabei schwer verletzte, sei der Autofahrer laut Polizei einfach weitergefahren. Erst ein Fahrradfahrer habe der 58-Jährigen geholfen und den Notruf gewählt.

Unfallflucht bei Hamburg: Polizei Buxtehude sucht Zeugen

Die Verletzte wurde zunächst durch einen Notarzt erstversorgt und anschließend in eine Harburger Klinik gebracht. Gegen den Autofahrer wird nun wegen Unfallflucht ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei in Buxtehude unter Tel. (04161) 647115 entgegen. (fbo)