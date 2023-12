Wut über Bahn: Bürgermeisterin schreibt Offenen Brief

Für Fahrten mit dem Metronom brauchen Pendler in Niedersachsen Nerven aus Stahl: Verspätete Züge, ausgefallene Züge und jetzt auch noch ein abgeschalteter Fahrkartenautomat am Bahnhof Meckelfeld. Der hat die Seevetaler Bürgermeisterin nun dazu veranlasst, einen Offenen Brief an das Unternehmen zu schreiben.

Darin steht: „Mit großer Verwunderung habe ich heute erfahren, dass es am Bahnhof Meckelfeld derzeit keinen Fahrkartenautomaten gibt. Als Begründung wurde mir nach Rückfrage in Ihrem Hause genannt, dass die Kabellänge nicht ausreicht für die Verlegung an den neuen Standort.“ So schreibt es das „Abendblatt“, dem der Brief vorliegt. Die Bürgermeisterin weiter: „Ich bin sehr irritiert und erschrocken über diese Tatsache.“

Bürgermeisterin: Fahrgäste sollen nicht bis Jahresende warten

Der Meckelfelder Bahnhof wird gerade aufwendig modernisiert, der Bahnbetrieb läuft aber die ganze Zeit über weiter. Die Arbeiten sollen noch bis Ende des Jahres andauern. So lange können die Bürger nicht warten, meint Emily Weede: „Es ist nicht akzeptabel, dass unsere Bevölkerung nicht nur unter Verspätungen, Ausfällen und Fahrplankürzungen leidet, sondern dass sie jetzt auch nur unter erschwerten Bedingungen in den Besitz einer Fahrkarte kommen kann.“

Das könnte Sie auch interessieren: Wie die S-Bahn ihr Netz in Hamburg schneller machen will

Wer zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem Auto zum Bahnhof komme und nicht im Besitz einer Zeitkarte ist, sei auf den Automaten angewiesen. Sie schreibt: „Ich erwarte, dass jetzt umgehend gehandelt und ein Fahrkartenautomat am Bahnhof Meckelfeld in Betrieb genommen wird.“ (prei)