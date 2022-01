Bei einem Wohnungsbrand in Cuxhaven (Niedersachsen) hat die Feuerwehr mehrere Bewohner gerettet. Für einen von ihnen kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Laut Polizei brach der Brand gegen 2.20 Uhr in einem Wohnhaus an der Schillerstraße aus. Demnach sei das Feuer in einer der oberen Etagen entstanden und habe sich bis in das Dachgeschoss ausgebreitet. Die enge Zuwegung zum Haus und starke Winde erschwerten die Löscharbeiten der Feuerwehr.

Feuer in Cuxhaven: Ein Mensch stirbt

Polizisten und Feuerwehrmänner retteten mehrere Personen. Sie wurden ins Freie geführt und dort vom Rettungsdienst betreut. Für eine Person kam jede Hilfe zu spät, Feuerwehrmänner konnten sie nur noch tot bergen. Die Identität steht zur Stunde nicht fest. Erst nach mehreren Stunden war der Brand gelöscht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 250.000 Euro.