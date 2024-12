Wohncontainer in Flammen – Polizei sucht Zeugen

Am späten Dienstagabend geriet ein Wohncontainer in einer Flüchtlingsunterkunft an der Altländer Straße in Stade in Brand. Ein Bewohner meldete gegen 20.45 Uhr das Feuer bei Feuerwehr und Polizei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Container bereits vollständig in Flammen.

Umgehend wurden die Bewohner der angrenzenden Unterkünfte evakuiert, wodurch niemand verletzt wurde. Der Rettungsdienst musste nicht eingreifen. Die Feuerwehr der Hansestadt Stade brachte den Brand unter schwerem Atemschutz und mit Löschschaum schnell unter Kontrolle.

20.000 Euro Brandschaden – Polizei sucht Zeugen

Dank des schnellen Einsatzes konnte ein Übergreifen der Flammen auf die anderen Container verhindert werden. Der betroffene Wohncontainer, der letzte einer Reihe von zehn aneinandergrenzenden Containern, brannte vollständig aus.

Das könnte Sie auch interessieren: Wallach Eskador ist auf Bewährung – darf er Polizeipferd werden?

Der Sachschaden wird auf mindestens 20.000 Euro geschätzt. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs war der Bewohner des Containers nicht anwesend. Die Stadt Stade hat die Bewohner vorerst in anderen Unterkünften untergebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf den Brandausbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04141-102215 bei der Polizei in Stade zu melden.