Transporter kollidiert frontal mit Traktor – Mann schwer verletzt

Schwerer Unfall im Landkreis Rotenburg: Bei einer Kollision zwischen einem Transporter und einem Traktor ist ein Mann schwer verletzt worden.

Der Unfall in Wittkopsbostel (Scheeßel) ereignete sich am Dienstagabend gegen 21.45 Uhr. In einer Kurve auf der Hauptstraße in der Höhe der Einbiegung zum Oldenhöfener Weg kam ein Transporter von der Fahrbahn ab. Daraufhin kollidierte das Fahrzeug mit einem entgegenkommenden Traktorgespann. Dies bestätigte ein Feuerwehrsprecher der MOPO.

Der Fahrer des Transporters wurde schwer verletzt – er kam ins Krankenhaus Rotenburg. Insgesamt waren 46 Einsatzkräfte der Feuerwehr beteiligt. Der Einsatz dauerte bis 0 Uhr. Die genauen Hintergründe des Unfalls sind derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (elu)