Reiterin und Pferd sterben bei Unfall – Autofahrer verurteilt

Eine Frau und ein Pferd starben bei einem tragischen Unfall – nun wurde ein 77-jährige Autofahrer zu einer Geldstrafe verurteilt.

Das Amtsgericht Winsen (Luhe) verurteilte den Mann am Dienstag wegen fahrlässiger Tötung zu 90 Tagessätzen zu je 65 Euro, wie das Gericht mitteilte. Der Senior räumte demnach ein, den Unfall verursacht zu haben.

Landkreis Harburg: Mann erfasst Pferd – Tier und Reiterin tot

Laut Gericht war der Angeklagte Ende Oktober 2022 mit seinem Auto bei Eyendorf im Landkreis Harburg unterwegs, als er am rechten Straßenrand eine Reiterin übersah. Er fuhr demnach ohne zu bremsen und ohne auszuweichen mit der rechten Front seines Fahrzeugs gegen das Tier. Die Reiterin und das Pferd wurden in die Luft geschleudert. Für die 61-Jährige kam jede Hilfe zu spät, auch das Pferd starb noch am Unfallort.

Der Senior sagte nach Angaben des Gerichts, dass er sich sein Versagen nicht erklären könne. Kurz vor dem Zusammenprall habe er im Autoradio einen Sender eingestellt. Er bedauere den Unfall und wünsche, er könne ihn ungeschehen machen. Das Gericht folgte mit seiner Entscheidung den Anträgen der Staatsanwaltschaft und der Nebenklage. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (dpa/mp)