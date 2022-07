Kurz vor Hamburg: Auffahrunfall mit zwei Lkw – Fahrer hat großes Glück

Zwei schwere Unfälle, kurz hintereinander, am Mittwoch. Und nun hat es in der Nacht zu Freitag erneut einen schweren Verkehrsunfall auf der A1 in Seevetal (Landkreis Harburg) kurz vor Hamburg gegeben: Der Fahrer eines Lasters hat offenbar einen langamer fahrenden Lkw übersehen und krachte mit seinem Brummi frontal und ungebremst in den Auflieger.

Kräfte der Feuerwehr und der Polizei aus Hamburg und Niedersachsen rückten zur Unfallstelle gegen 1 Uhr aus, angesichts der Lage war die Zuständigkeit zunächst unklar. Letztlich übernahmen die Beamten aus dem Süden die Ermittlungen.

Wieder auf der A1 bei Hamburg: Auffahrunfall mit zwei Lkw

Als die Retter ankamen, waren beide Lkw stark beschädigt; der des aufgefahrenen Laster-Fahrers aber derart verformt, dass die Feuerwehr allein beim Anblick davon ausgehen musste, dass der Fahrer schwer verletzt war. „Er hatte aber wohl ein Schutzengel“, sagte ein Sprecher. Der Mann – blaue Badehose, weißes Tanktop – sei nahezu unverletzt aus dem demolierten Führerhaus gestiegen. „Wir öffneten nur die Fahrertür, er stieg eigenständig aus.“ Der Mann, ein Lkw-Fahrer aus Polen, kam nur vorsorglich für weitere Untersuchungen in ein nahes Krankenhaus.

Die A1 war für die Rettungs- und Aufräumarbeiten in der Nacht teilweise gesperrt, zu größeren Staus sei es laut der Polizei nicht gekommen. Ursache des Unfall war offenbar eine kurze Unaufmerksamkeit des Fahrers: Er habe nur etwas trinken wollen und sei kurzzeitig abgelenkt gewesen. So sagte er es gegenüber Polizisten in der Nacht aus.

Am Mittwoch war es bereits an ähnlicher Stelle auf der A1 zu gleich zwei schweren Unfällen gekommen: Auch hier wurde ein Stauende übersehen, ein Wohnmobil wurde zwischen zwei Lastern gequetscht. Drei Menschen wurden dabei teils schwer verletzt. Später kam es im Rückstau zu einem weiteren Auffahrunfall. (dg)