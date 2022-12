Schreckliches Motiv: Mann gesteht Tötung von Ehefrau

Ein 79 Jahre alter Mann aus Lachendorf (Landkreis Celle) hat der Polizei am Telefon gestanden, seine Ehefrau getötet zu haben. In einer Vernehmung nannte der Mann den Polizeibeamten ein entsetzliches Motiv.

Mit einer Taschenlampe und einem Kissen soll der 79-Jährige seine schlafende Ehefrau getötet haben. Der Ehemann hatte sich nach der Tat per Notruf bei der Polizei gemeldet und die Tat gestanden, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten.

79-Jähriger nach Tötung von Ehefrau festgenommen

Der Mann war kurz darauf am Montag festgenommen worden. Am Mittwoch erließ nun das Amtsgericht Celle auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lüneburg einen Haftbefehl wegen Mordes gegen den Mann. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Als Motiv gab der 79-Jährige laut der Polizei in einer Vernehmung an, von seiner seit Tagen erkrankten Frau genervt gewesen zu sein, weil diese über Schmerzen klagte. Die 78-Jährige habe „ihn ständig wach gehalten, so dass er kaum zum Schlafen gekommen sei”, fasste die Polizei die Aussage des Ehemannes zusammen.

Mann sagt er habe „rot gesehen”

Der Beschuldigte gab an, seine Ehefrau am Montag von einem Arzt behandeln lassen zu wollen. Das habe die 78-Jährige aber abgelehnt. Der Mann sagte aus, er habe daraufhin „rot gesehen” und dann seine Frau getötet.

Der 79-Jährige erklärte, seine schlafende Ehefrau erst mit einer Taschenlampe auf den Kopf geschlagen zu haben, um sie „zu betäuben”. Danach habe er ein Kissen in das Gesicht seiner Ehefrau gedrückt, bis sie erstickt sei. Er gab demnach an, mit Absicht gehandelt zu haben. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln.