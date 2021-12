Nach nur einer Woche ist für den Lüneburger Weihnachtsmarkt schon wieder Schluss. Unter den neuen 2G-Plus-Regeln lohne sich der Betrieb vor dem Rathaus schlicht nicht mehr, so die Begründung. Hunderte Tannenbäume wurden verschenkt.

Am Mittwochmorgen wurden die letzten Buden am Lüneburger Rathaus abgebaut. Zumindest auf dem zentralen Weihnachtsmarkt der Stadt gibt es in diesem Jahr keinen Glühwein und keine vorweihnachtliche Stimmung mehr. Wegen der neuen 2G-Plus-Regelungen in Niedersachsen, die einen Status als geimpft oder genesen plus aktuellem negativen Corona-Test vorsehen, öffnete der Weihnachtsmarkt schon am Dienstag letztmals seine Pforten.

Lüneburg: Weihnachtsmarkt endet wegen 2G Plus vorzeitig

Die Schaustellerinnen und Schausteller hatten der Stadt Lüneburg kurzfristig mitgeteilt, dass sie ihre Stände nicht mehr öffnen werden. Unter den neuen Bedingungen lohne sich das Geschäft nicht mehr.

„Ich bedaure, dass die Schausteller keine Chance sehen, unter diesen Bedingungen ausreichend Umsatz zu machen“, sagte die erst seit Anfang November amtierende Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch (Grüne). Es sei „umso bitterer“, da diese Berufsgruppe „schon im vorigen Jahr ihrem Gewerbe kaum nachgehen konnte“.

Für rund 270 Nordmanntannen, die den Weihnachtsmarkt umsäumten, hatte Lüneburg nun auch keine Verwendung mehr. Kurzerhand verschenkte die Stadt die bis zu 1,80 Meter großen Bäume an Interessierte – schon am Mittwochmittag waren die Gratis-Tannen alle weg.

Anstelle des Weihnachtsmarkts findet vor dem Lüneburger Rathaus ab Samstag wieder regulär der Wochenmarkt statt. Laut Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen gilt die 2G Plus-Regel dort übrigens nicht. Für Wochenmärkte ist auch bei höheren Warnstufen eine Ausnahmeregelung vorgesehen, „um die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln auf diesen Märkten unabhängig von der Entwicklung des Infektionsgeschehens zu garantieren“.