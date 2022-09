Was ist das denn? Das Netz lacht über Wahlkampfgeschenke der AfD

Das Netz lacht (mal wieder) über die AfD: Der jüngste Streich der Rechtspopulisten sind misslungene Gummibärchen.

In Niedersachsen läuft aktuell der Wahlkampf auf Hochtouren, schließlich wird am 9. Oktober das Landesparlament gewählt. Zeit also für die Parteien, Wahlwerbung unters Volk zu bringen. Dabei sind nicht nur Kugelschreiber ein beliebtes Geschenk, sondern auch Süßigkeiten.

Auch die AfD verteilt im Wahlkampf Gummibären und wollte offenbar das eigene Logo in Gummiform nachahmen. Allerdings rufen die Süßigkeiten beim potenziellen Wähler mutmaßlich weniger Assoziationen mit der AfD hervor, als viel eher mit Penissen.

Die niedersächsische #AfD wollte den Wahlkampfendspurt „versüßen“ und hat Gummibärchen machen lassen. Das ist dabei herausgekommen: pic.twitter.com/JuWiCoaVHv — Ann-Katrin Müller (@akm0803) September 14, 2022

Auf Twitter kennt der Spott jedenfalls keine Grenzen. Der AfD-Landtagsabgeordnete Joachim Paul springt seiner Partei aber zur Seite: „Ich erkenne den AfD-Pfeil”, twitterte er. Na dann…