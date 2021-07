War es Brandstiftung aus Hass?: Feuerwehr-Großeinsatz: Keller und Auto in Flammen

Neuenkirchen –

Großalarm für die Feuerwehr Neuenkirchen (Heidekreis). In der Nacht zu Montag mussten die Retter erneut zu einen Wohnblock in der Kiefernstraße anrücken. Erst am Vorabend waren sie dort schon einmal im Einsatz gewesen. Diesmal hatten die Retter alle Hände voll zu tun.

Der Notruf ging gegen 1 Uhr in der Einsatzzentrale der Feuerwehr ein. Der Anrufer meldete starken Rauch aus den Kellerräumen. Als die Retter am Einsatzort eintrafen, war bereits das ganze Haus verqualmt. Zwei Bewohner mussten gerettet werden.

Noch während Feuerwehrmänner den Brand im Keller löschten, wurden sie auf einen weiteren Brand aufmerksam. In einer Garage, die an das Wohnhaus angrenzt, brannte ein Pkw. Nach gut einer Stunde hatten die 60 eingesetzten Retter die Feuer unter Kontrolle.

Zwei Feuer im Heidekreis: Verdacht der Brandstiftung

An Zufall glauben die Bewohner nicht mehr. Bereits im Vorfeld wurde gezielt eine Wohnung im Erdgeschoss aufgebrochen und Beleidigungen gegen den dort lebenden Mann in die Wände und Holzteile geritzt. Nun brannte genau sein Fahrzeug in der Garage und seine Kleidung im Keller.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.