VW-Golf überschlägt sich: 83-Jährige nach Unfall schwer verletzt

Am Donnerstagmorgen ereignete sich im Lüneburger Stadtteil Kreideberg ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem sich ein VW-Golf überschlug. Eine 83-jährige Fahrerin wurde dabei schwer verletzt.

Überschlag-Unfall im Lüneburger Stadtteil Kreideberg: Am Donnerstagmorgen gegen 8.10 Uhr hielt eine 68-jährige Autofahrerin auf dem Moldenweg an, um eine Person aussteigen zu lassen. Beim anschließenden Versuch, rückwärts auf ein Gelände zu wenden, geriet sie mit der Fahrzeugfront in den Fahrbahnbereich eines vorbeifahrenden VW-Golfs.

Verkehrsunfall in Kreideberg: Sachschaden von 15.000 Euro nach Überschlag

Die 83-jährige Fahrerin des Golfs kollidierte mit der Front und verlor daraufhin die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der VW-Golf überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Rettungskräfte versorgten die schwer verletzte Golf-Fahrerin sowie die leicht verletzte 68-Jährige. Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt, so die Polizei.