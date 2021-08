Vorfahrt genommen: Mutter und Tochter schwer verletzt in Kliniken

Bispingen –

An der Kreuzung Kreisstraße und Hans-Christoph-Seeboom-Ring in Bispingen (Landkreis Heidekreis) sind am Freitagabend zwei Autos kollidiert. Zwei Frauen wurden dabei schwer verletzt und kamen in Kliniken.

Sie sollen nach ersten Informationen in einem Suzuki gesessen haben, der eigentlich Vorfahrt hatte. Durch den Crash mit einem Volvo wurde der Suzuki zur Seite und in einen Graben geschleudert. Der Volvo blieb auf der Straße stehen. Beide Autos waren schwer beschädigt.

Kreuzungscrash: Mutter und Tochter schwer verletzt in Kliniken

Die Insassen im Suzuki – Mutter (50) und Tochter (31) – wurden mit schweren Verletzungen von Feuerwehrleuten aus dem Wrack gerettet. Eine Frau kam per Rettungshubschrauber in ein Hamburger Krankenhaus, die andere per Rettungswagen in ein örtliches. Der 21 Jahre alte Volvo-Fahrer blieb unverletzt.

Für Aufräumarbeiten und Ermittlungen der Polizei musste die Kreuzung für zwei Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet. (dg)