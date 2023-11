Derby-Vorboten: HSV-Fans stürmen auf Zug los – Fahrgast verletzt

In Dollern (Kreis Stade) ist es am frühen Dienstagmorgen zu einer Farbattacke auf eine S-Bahn in Richtung Hamburg gekommen. Eine Horde vermeintlicher HSV-Fans stürmte den Bahnhof und besprühte einen Zug in HSV-Farben. Auch Fahrgäste blieben nicht verschont.

Laut Polizei hat der aus Stade kommende Zug gegen 5 Uhr planmäßig im Bahnhof Dollern gehalten. Dort erwartete eine mindestens aus 20 Personen bestehende Gruppe offenbar den Zug. Wie aus dem Nichts stürmten sie aus der Dunkelheit auf den eingefahrenen Zug los und besprühten ihn mit blauer, weißer und schwarzer Farbe.

Landkreis Stade: Zug mit blauer, weißer und schwarzer Farbe besprüht

Fahrgäste sollen laut Polizei während der Aktion am Aussteigen gehindert worden sein. Die Bundespolizei und Beamte aus Stade rückten mit zahlreichen Einsatzkräften an. Einer der Fahrgäste hat zusammen mit einem zufällig mitfahrenden Polizeibeamten einen der Täter überwältigen können. Der Rest der Bande flüchtete über eine Anliegerstraße in das Dollerner Stadtgebiet.

Das könnte Sie auch interessieren: „Gefährdungslage hoch“: Polizei bereitet sich auf Risiko-Spiel in Hamburg vor

Ein Fahrgast wurde bei der Attacke von Farbe getroffen und verletzt. Am Zug entstand ein Schaden von mehreren 10.000 Euro. Reisende wurden mit Bussen weitertransportiert. Durch den Einsatz kam es zu erheblichen Verspätungen im Zugverkehr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an Tal. (04161 647 115).