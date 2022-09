Von Jugendlichen platziert? ICE überfährt Pfosten auf Gleisen

Schreck auf der ICE-Strecke zwischen Osnabrück und Bremen: In Höhe Lemförde (Landkreis Diepholz) lag am Sonntagabend plötzlich ein Straßenpfosten auf den Gleisen. Fünf Jugendliche stehen in Verdacht, für diese gefährliche Aktion verantwortlich zu sein.

Zu dem Zwischenfall kam es um kurz vor 17 Uhr, der ICE 618 war auf dem Weg von München nach Oldenburg und mit etwa 200 km/h unterwegs. Der Zugführer leitete noch eine Gefahrenbremsung ein, überfuhr den Straßenpfosten aber trotzdem.

ICE-Strecke: Legten Jugendliche Gegenstand auf Gleise?

Ein Notfallmanager der Bahn inspizierte die Unfallstelle, er stellte eine leichte Beschädigung an der Motoraufhängung fest. Anschließend setzte der ICE seine Fahrt fort. Von den etwa 540 Fahrgästen wurde niemand verletzt.

Fünf Jugendliche stehen in Verdacht, den Straßenpfosten auf die Gleise gelegt zu haben. Die Polizei fand nahe des Unfallorts einen weiteren aus der Verankerung herausgelösten Pfosten. Wer Beobachtungen im Umfeld der Bahnstrecke oder der Straßenbrücke an der Hageweder Allee gemacht hat, wendet sich bitte an die Bundespolizei Bremen unter Tel. (0421) 16299-777. (mp)