Volltrunkener Trucker steuert Sattelzug über die Autobahn – in Schlangenlinien

Dank eines aufmerksamen Autofahrers hat die Polizei einen vollkommen betrunkenen Lkw-Fahrer gestoppt. Der war mit seinem Lastzug in Schlangenlinien über die A 39 gefahren.

Laut Polizei hatte ein Autofahrer die Beamten am Dienstagmorgen alarmiert: In Höhe Maschen (Landkreis Harburg) fahre ein Sattelzug in Schlangenlinien über die A39. Ein Streifenwagen der Autobahnpolizei rückte an und stoppte den Lastzug bei Stelle.

Alkoholtest ergab 2,41 Promille

Schon vor dem fälligen Alkoholtest fiel den Beamten die Alkoholfahne des 55-Jährigen hinter dem Steuer auf. Er pustete 2,41 Promille – fast das Fünffache des Grenzwerts. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Die Firma, für die der Suff-Fahrer tätig war, holte den Lkw später ab.