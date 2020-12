Vollsperrung auf der A1: Drei LKWs prallen aufeinander – ein Schwerverletzter

Stuckenborstel -

Am Dienstagabend ereignete sich auf der A1 in Höhe der Anschlussstelle Stuckenborstel im Landkreis Rotenburg ein schwerer Verkehrsunfall. Drei Sattelzüge sind beteiligt gewesen, einer der Fahrer verletzte sich schwer. Die A1 soll noch bis in den Mittwochvormittag hinein vollgesperrt sein.



Aufgrund vorangegangener Verkehrsunfälle zwischen Posthausen und dem Bremer Kreuz war die A1 ab der Anschlussstelle Posthausen in Fahrtrichtung Bremen gesperrt. Ein 50-jähriger Niederländer erkannte das daraus resultierende Stauende zu spät – und fuhr mit seinem Sattelzug nahezu ungebremst auf den vor ihm stehenden LKW eines 51-jährigen Mannes aus Weißrussland auf.

Unfall auf der A1: Drei LKWs prallen aufeinander – Vollsperrung

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug des 51-Jährigen auf knapp 20 Stundenkilometer beschleunigt und auf den davor stehenden Sattelzug eines 54-jährigen Mannes aus Polen geschoben.

Der Niederländer wurde in seiner Sattelzugmaschine eingeklemmt und schwer verletzt. Er musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr aus seinem Führerhaus befreit werden. Die anderen beiden LKW-Fahrer wurden nur leicht verletzt.



Die drei Fahrzeuge waren infolge des Unfalls massiv beschädigt und mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden. Da auch größere Mengen der pulverartigen Ladung des mittleren Sattelzuges auf die Fahrbahn gelangten, musste nach der erfolgten Bergung der Sattelzüge die Fahrbahn gereinigt werden.

A1 in Fahrtrichtung Bremen vollgesperrt

Die A1 ist nach Angaben der Polizei ab der Anschlussstelle Bockel in Fahrtrichtung Bremen bis voraussichtlich in den frühen Mittwochvormittag voll gesperrt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Autobahnpolizei auf mehr als 100.000 Euro. (mhö)