Vier Meter großer Krater: Straße bei Hamburg sackt ab

Als sei ein Meteorit eingeschlagen, tut sich in Rosengarten bei Hamburg ein Krater im Asphalt auf: Am Dienstag ist die Fahrbahndecke der Straße Emmetal eingebrochen. Das Loch ist etwa vier Meter breit und anderthalb Meter tief, wie das niedersächsische Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) mitteilt.

„Grund ist höchstwahrscheinlich ein Hohlraum, der durch das ehemalige Braunkohlebergwerk Robertshall entstanden ist“, so das Landesamt. Das ehemalige Grubenbaugebiet werde derzeit durch das LBEG im Rahmen der Gefahrenabwehr saniert.

Für die Sicherung der einstigen Kohlegrube erkundet die Behörde mit Bohrungen, ob es in den ehemaligen Stollen noch Hohlräume gibt, die dann durch Betoninjektion stabilisiert werden. Bei einer solchen Erkundungsbohrung sei der sogenannte Tagesbruch gefallen: Der Boden ist abgesackt und der Asphalt aufgerissen.

Das LBEG will nun das Bohrgerät bergen und den Krater sichern. Danach soll das Loch verfüllt werden, damit die Straße wieder befahrbar ist. Nach ersten Schätzungen sollen diese Arbeiten rund zehn Tage dauern.

Zunächst hatte das „Hamburger Abendblatt“ über den Vorfall berichtet. Dem Bericht zufolge ist es nicht das erste Mal, dass der Asphalt auf der Straße nachgibt. Auch die Verlängerung der Straße, der Ehestorfer Heuweg im Hamburger Stadtteil Hausbruch, war bereits von solchen Schäden betroffen.

Das Bergwerk Robertshall am nördlichen Rand der Gemeinde Rosengarten war zwischen 1919 und 1922 in Betrieb. Nach dem Ersten Weltkrieg waren die ertragreichen Kohlereviere im Ruhrgebiet und im Saarland von Deutschland abgeschnitten, so dass auch vermeintlich unwirtschaftliche Braunkohlevorkommen wie in den Harburger Bergen erschlossen wurden. Die Kohle wurde in Tiefen von 13 und 17 Metern abgebaut. Nachdem Ruhr- und Saargebiet wieder zugänglich waren, wurde der Betrieb in Robertshall eingestellt.