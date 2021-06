Verwirrung um Aida-Schiff: Brand auf Schiffs-Neubau in der Meyer Werft

Papenburg –

Auf dem Gelände der Papenburger Meyer Werft kam es am Freitag zu einem Schwelbrand. Beim Neubau an einem Kreuzfahrtschiff brach das Feuer aus – Arbeitskräfte mussten in Sicherheit gebracht werden, doch verletzt wurde niemand.

Das Feuer soll auf dem Gelände der Papenburger Meyer Werft im Landkreis Emsland in Niedersachsen am Freitag gegen 10.40 Uhr ausgebrochen sein. So berichtet das „Hamburger Abendblatt“. In einer Kabine auf Deck acht eines Kreuzfahrtschiffs habe sich der Schwelbrand demnach entwickelt.

Das könnte Sie auch interessieren: Proteste in Hamburg – Wasserwerfer-Einsatz bei Anti-Corona-Demo

Bisher ließen sich erste Informationen der Polizei, dass es sich bei dem Neubau um die „Aida Saga“ handelte, nicht bestätigen. Die Werft wolle bislang nicht mitteilen, um welches Schiff es sich handelte.

Verwirrung: Es brannte doch kein Aida-Schiff

Dem „Hamburger Abendblatt“ sagte Werftsprecher Florian Feimann: „Es handelt sich definitiv nicht um ein Aida-Schiff oder ein Saga-Schiff“. Der Brand solle auf einem Neubau eines amerikanischen Auftraggebers ausgebrochen sein.

Feuer war schnell unter Kontrolle

Die Situation war jedoch schnell unter Kontrolle: etwa 100 Arbeitskräfte mussten vorsorglich in Sicherheit gebracht werden, doch die Werksfeuerwehr bekam das Feuer mit Hilfe der Ortsfeuerwehren Obernende, Untenende und Aschendorf schnell in den Griff.

Die Brandursache muss noch ermittelt werden. Da der Brand „relativ zügig“ gelöscht wurde und auf eine Kabine eingedämmt werden konnte, schätzte Feimann den Schaden aber gering ein, gerechnet wird mit 40.000 Euro. (se)