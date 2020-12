Versuchter Totschlag: Rätselhafte Schüsse auf Polizeiauto

Vechelde -

Donnerstagnacht kam es auf der Bundesstraße 1 bei Vechelde (Landkreis Peine) offenbar zu Schüssen auf zwei fahrende Autos. Bei den Fahrzeugen zersplitterte aus bisher ungeklärten Umständen die Scheibe der Fahrertür – auch ein Streifenwagen der Polizei war betroffen.

Die Scheibe eines Audi zerbarst gegen 21:10 Uhr, als der 39-jährige Fahrer gerade auf der Bundesstraße 1 auf Höhe der örtlichen Hundeschule unterwegs war.



Der Fahrer alarmierte daraufhin die Polizei, die den Sachverhalt aufnahm. Nachdem die Aufnahme beendet war, fuhren die Beamten noch einmal zu der Stelle zurück, an der sich der Vorfall ereignet hatte.

Vechelde: Schüsse auf einen Polizeiwagen



Auf Höhe der Hundeschule kam es dann ebenfalls zu einer Beschädigung der Scheibe der Fahrertür am Polizeiwagen. Die zweite Tat ereignete sich gegen 21:40 Uhr. Auf Grund der Umstände schließt die Polizei nicht aus, dass ein unbekannter Täter vorsätzlich auf die Fahrzeuge geschossen hatte.

Nach jetzigem Ermittlungsstand kam es weder bei dem 39-Jährigen noch bei den 22 und 40 Jahre alten Polizeibeamten zu körperlichen Schäden.



Ermittlung wegen versuchtem Totschlag



Die Polizei hat die Fahndung nach dem Täter eingeleitet und am Tatort mit der Spurensuche begonnen. Spezialisten der Kriminaltechnik und die örtliche Feuerwehr wirkten an der Aktion mit. Es wurden Ermittlungsverfahren unter anderem wegen versuchten Totschlages, sowie Verstößen nach dem Waffengesetz eingeleitet.

Das könnte Sie auch interessieren: Urinbeutel in der Hose Polizei stoppt zugedröhnten Fahrer im Elbtunnel



Die Polizei sucht nach Zeugen, denen in der Tatnacht im Bereich des Tatortes eine verdächtige Person aufgefallen ist. Zudem kann nicht ausgeschlossen werden, dass es weitere Geschädigte gibt. In beiden Fällen bittet die Polizei Peine, sich unter der Telefonnummer 05171 9990 an die Beamten zu wenden. (hb)