Großalarm auf einer Tankstelle in Bad Iburg (Landkreis Osnabrück): Dort ist am Montagabend ein mit Brötchen beladener Lkw in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an.

Es war kein guter Tag für den Brummi-Fahrer. Wie die Polizei bestätigte, war der Trucker zunächst in einen Unfall verwickelt und dabei im Frontbereich beschädigt worden. Und das hatte ungeahnte Folgen: Zunächst fuhr der Fahrer seinen Laster nach der Schadenaufnahme weiter, dann ging das Führerhaus in Flammen auf.

Nach Unfall: Laster fährt einfach weiter – und geht in Flammen auf

Flammen züngelten aus dem Cockpit. In seiner Not stellte er den Truck auf dem Gelände einer Tankstelle ab. Als die Feuerwehr eintraf, brannte der Lkw bereits lichterloh. Betriebsflüssigkeiten liefen auf die Fahrbahn der Bundesstraße 51. Diese wurde von der Polizei gesperrt und konnte erst nach Mitternacht wieder freigegeben werden.

Der Lkw wurde dann abgeschleppt. Gefahr durch den Brand in Tankstellennähe bestand nach Angaben der Polizei nicht. (ruega/dpa)