Verfolgungsjagd: Suff-Fahrer wird Jacke zum Verhängnis

Die Polizei in Bardowick (Landkreis Lüneburg) hat am Samstagabend einen betrunkenen Autofahrer festgenommen. Er versuchte zunächst, mit dem Auto und wenig später zu Fuß zu flüchten. Weil er dabei zwei Fehler machte, wurde er erwischt.

Der Besatzung eines Streifenwagens fiel gegen 19.05 Uhr die unsichere Fahrweise eines Autofahrers (55) auf. Sie entschlossen sich, den Wagen anzuhalten und den Fahrer zu kontrollieren. Statt den Anhaltezeichen zu folgen, habe der 55-Jährige das Gaspedal durchgedrückt und versucht zu flüchten.

Betrunkener Autofahrer begeht auf Flucht zwei Fehler

Doch er kam nicht weit. Gefolgt vom Polizeiauto fuhr er ausgerechnet in eine Sackgasse. Als er am Ende der Straße anhalten musste, flüchtete er zu Fuß in ein Feld und versteckte sich dort. Doch auch das half ihm nicht. Die Polizisten suchten das Feld mit der Taschenlampe ab und fanden den Flüchtigen schnell. Seine reflektierende Jacke hatte ihn verraten. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,86 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet.