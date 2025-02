Verdächtiger Gegenstand auf WC: ICE aus Hamburg gestoppt – Fahrgäste evakuiert

Ein aus Hamburg kommender ICE wurde am Freitagabend in Elze (Landkreis Hildesheim) gestoppt, nachdem ein Reisender auf der Bordtoilette einen verdächtigen Gegenstand gefunden hatte. Rund 450 Fahrgäste mussten den Zug verlassen. Schwer bewaffnete Polizisten sicherten den Bahnhof.

Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, habe ein Fahrgast in dem aus Hamburg kommenden und in Richtung München fahrenden ICE gemeldet, dass er auf der Bordtoilette ein verdächtiges Paket gefunden habe. Daraufhin habe man sich entschlossen, den Zug am Bahnhof im niedersächsischen Elze zu stoppen.

ICE geräumt – schwer bewaffnete Polizisten am Bahnsteig

Rund 450 Reisende mussten den Zug verlassen und bekamen einen Schreck: Am Bahnsteig wurden sie von schwer bewaffneten Polizisten in Empfang genommen. Die Fahrgäste wurden zunächst in einer nahegelegenen Turnhalle untergebracht. Laut Bahn wurden andere Züge umgeleitet. Erst nach Stunden konnte Entwarnung gegeben werden. Nähere Informationen sollen im Laufe des Samstags von der Polizei bekannt gegeben werden.