Unwetter in Norden: Fluss tritt über – Oldtimer unter Wasser

Die anhaltenden und teilweise starken Regenfälle im Landkreis Stade haben in der Nacht zu Samstag für einen Dauereinsatz der Feuerwehr gesorgt. Wegen eines technischen Fehlers konnte der für das Sperrwerk Lühe zuständige Mitarbeiter nicht erreicht werden, so dass die Tore trotz auflaufendem Elbwasser nicht geschlossen werden konnten. So trat die Lühe über die Ufer und setzte mehrere Keller dort angrenzender Häuser unter Wasser.

Das Wasser aus der Elbe, das ohnehin schon höher als normal angestiegen war und an die Lühe grenzt, trieb zusätzliches Wasser in das Flüsschen. Der Wasserstand der durch die Regenfälle ohnehin schon überlasteten Lühe sollte über das Lühe-Sperrwerk reguliert werden. Wegen eines Telefonausfalls konnte dort niemand erreicht werden, um den Wasserstand regulieren zu lassen. Und das hatte Folgen. Die Lühe trat über die Ufer.

Landkreis Stade: Mehrere Keller überflutet

In der Folge sammelte sich das Wasser gegen 2.20 Uhr auf umliegenden Grundstücken mit Wohnhäusern. Mehrere Keller in den umliegenden Ortschaften liefen voll. In Neuenkirchen soff ein ganzer Hof ab. Darauf befanden sich wertvolle Oldtimer. Die Feuerwehr war mit vielen Rettern die ganze Nacht im Einsatz, um die Gebäude mit Sandsäcken vor der Überflutung zu schützen.