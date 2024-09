Unwetter im Norden: Blitz schlägt in Dach ein – Haus evakuiert

Das Gewitter, das am frühen Mittwochmorgen über Hamburg hinwegzog, entlud sich kurz darauf über dem Landkreis Harburg. In Klecken schlug ein Blitz in ein Wohnhaus ein.

Laut Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte gegen 7.30 Uhr in das Neubaugebiet gerufen. Am Timmermannplatz hatte ein Blitz in das Dach eines Mehrfamilienhauses eingeschlagen und einen Brand im Gebälk verursacht.

Wohnungen nach Feuer im Dach unbewohnbar

Die Feuerwehr war mit 70 Rettern im Einsatz und konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindern. Dennoch entstand hoher Schaden. Die Wohnungen in der oberen Etage sind unbewohnbar. Verletzte gab es zum Glück nicht.