Unglück auf der Elbe: Kanu kentert – Paddler vermisst

Ein gekentertes Kanu hat am frühen Samstagmorgen in Darchau (Landkreis Lüchow-Dannenberg) für einen Großeinsatz der Feuerwehr und des Rettungsdienstes gesorgt. Ein Paddler konnte sich retten. Vom Zweiten fehlt jede Spur.

Das Unglück geschah laut Polizei gegen 4 Uhr zwischen Darchau und Neu Darchau. Hier seien zwei Männer (59 und 61 Jahre) in einem Kanu unterwegs gewesen. Bei den beiden handelt es sich um Mitarbeiter des dortigen Fährbetriebs, die offenbar auf dem Weg zur Arbeit waren. Aus bislang ungeklärter Ursache soll das Boot gekentert sein.

Im Norden: Kanufahrer in Elbe vermisst

Der 59-Jährige konnte sich an das Ufer retten und den Notruf wählen. Von seinem Kollegen fehlte jede Spur. Ein Großaufgebot an Rettungskräften rückte an.

Laut einer Polizeisprecherin laufen zur Stunde umfangreiche Suchmaßnahmen nach dem Vermissten. Dabei kämen neben Feuerwehrkräften auch Suchhunde, ein Sonarboot, eine Drohne und ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.