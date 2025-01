Unfall nach Kostümparty im Norden – Feuerwehr rettet verkleideten Fahrer

Schwerer Unfall am Samstagabend im Landkreis Harburg. Dort hat sich ein Autofahrer nach einer Kostümparty mit seinem Auto überschlagen. Ein Notarzt versorgte das Opfer, das noch verkleidet war.

Laut Polizei ereignete sich der Unfall kurz vor Mitternacht an der Hanstedter Landstraße in Garlstorf. Hier war ein Mann in seinem Range Rover auf dem Rückweg von einer Kostümparty. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er von der Straße ab, überschlug sich und kam im Seitenstreifen auf der Seite zum Liegen.

Blutprobe angeordnet – Führerschein sichergestellt

Feuerwehrleute befreiten den kostümierten Mann. Danach wurde er vom Notarzt versorgt und kam in eine Klinik. Da der Verdacht auf Trunkenheit bestand, wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein des Unfallopfers beschlagnahmt.