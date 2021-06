Unfall legt Autobahn bei Hamburg lahm: Golf kracht in Leitplanke – Fahrer eingeklemmt

Sittensen –

Ein schwerer Unfall auf der Autobahn A1 bei Sittensen sorgte am frühen Mittwochabend für eine Vollsperrung in Richtung Bremen. Der Fahrer eines VW Golf hatte die Kontrolle über sein Auto verloren und war in die Leitplanke gekracht. Dabei wurde er schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, passierte der Unfall gegen 18.40 Uhr zwischen den Anschlussstellen Sittensen und Elsdorf. Aus bislang ungeklärter Ursache hatte hier der Fahrer ein VW-Golf die Kontrolle über sein Auto verloren und war mehrfach in die Leitplanke gekracht.

Der Fahrer, der in dem Fahrzeug eingeklemmt wurde, musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Rund 30 Retter waren im Einsatz. Nach rund 20 Minuten war es geschafft. Nachdem er vom Notarzt versorgt wurde, kam er mit dem Rettungswagen in eine Klinik.

Die Autobahn in Richtung Bremen wurde für die Dauer der Rettungsarbeiten rund eine Stunde gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.