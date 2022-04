Unfall im Norden: Vier junge Menschen zum Teil schwer verletzt

Ein Moment der Unachtsamkeit führte am Sonntagabend in Kirchwalsede (Kreis Rotenburg Wümme) zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine junge Smart-Fahrerin hatte an einer Kreuzung die Vorfahrt missachtet. Es kam zum Zusammenstoß mit einem VW. Dabei wurde die Insassen beider Wagen zum Teil schwer verletzt.

Laut Polizei passierte der Unfall gegen 23 Uhr auf der Bundesstraße 440. Hier war eine 27-Jährige mit ihrem VW unterwegs. An der Kreuzung zur K 209 kam es dann zum Unglück. Eine Smart-Fahrerin (23), die die Bundesstraße überqueren wollte, soll den herannahenden VW übersehen haben. Es kam zum Crash.

Kirchwalsede: Vorfahrt missachtet – vier zum Teil Schwerverletzte

Beide Autofahrerinnen wurden dabei verletzt. Ebenso zwei weitere Insassen in dem Smart. Beide erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Alle kamen in eine Klinik. Ein weiterer Insasse blieb wie durch ein Wunder unverletzt. Der Unfallort war für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme gesperrt.