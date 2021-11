Bei einem Unfall in Nottensdorf (Landkreis Stade) ist ein BMW-Fahrer am Samstagabend leicht verletzt worden. Er war mit seinem Auto im Kreisverkehr geradeaus gefahren – und schließlich an einem Erdwall in die Höhe geschossen. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an.

Der Unfall passierte laut der Feuerwehr auf der Bundesstraße 73 zwischen Nottensdorf und Horneburg. Hier war der Fahrer eines BMW gegen 22.45 Uhr unterwegs. An einem Verkehrskreisel fuhr der Mann geradeaus weiter und landete in der Mitte des Kreisels auf einem aufgeschütteten Erdwall.

BMW-Fahrer schleudert Erdwall hinauf – Polizei ordnet Blutprobe an

Hier blieb der BMW in Schräglage liegen. Die Besatzung eines Rettungswagens versorgte den leicht verletzten Fahrer. Weil der Verdacht bestand, dass er Alkohol getrunken hatte, ordnete die Polizei eine Blutprobe an. Das Ergebnis steht noch aus. Die Bergung des Autos gestaltete sich schwierig, der Unfallbereich war längere Zeit gesperrt.