Unfall bei Hamburg: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt – Rettung mit Hubschrauber

Neu Wulmstorf –

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Neu Wulmstorf (Landkreis Harburg) wurde am Sonntagmorgen eine Radfahrerin schwer verletzt. Sie kam in eine Klinik.

Der Unfall geschah gegen 10.15 Uhr an der Einmündung Wulmstorfer Weg Ecke Postweg. Eine Opel–Fahrerin wollte vom Postweg in den Wulmstorfer Weg abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer Radfahrerin (82).

Das könnte Sie auch interessieren: Auto kracht in Leichenwagen – Mann schwer verletzt

Die Seniorin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Notarzt wurde mit einem Rettungshubschrauber aus Hamburg eingeflogen. Der versorgte das Unfallopfer. Danach wurde sie in eine Klinik transportiert. Lebensgefahr bestehe laut Polizei aber nicht.