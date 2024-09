Unfall bei Hamburg: BMW überschlägt sich – zwei Erwachsene und ein Kind verletzt

Am Samstagvormittag ereignete sich gegen 10:00 Uhr auf der Kreisstraße 53 in Harsefeld (Landkreis Stade) ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Ein 24-jähriger Fahrer aus Farven verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen BMW, geriet ins Schleudern und kam von der Straße ab.

Das Fahrzeug überschlug sich im Seitengraben und blieb schwerbeschädigt liegen. Die alarmierte Feuerwehr Harsefeld rückte zunächst mit der Annahme aus, dass die Insassen im Auto eingeklemmt seien.

Drei Personen bei Überschlag-Unfall verletzt

Vor Ort konnte die Feuerwehr jedoch schnell eingreifen, und die Insassen – der Fahrer sowie zwei Mitfahrer im Alter von 21 und 12 Jahren aus Bremervörde – aus dem Fahrzeug retten. Sie konnten teilweise selbst aus dem Wrack klettern.

Alle drei wurden nach der Erstversorgung durch Rettungsdienste in das Stader Elbeklinikum gebracht. Die Feuerwehr unterstützte die Rettungsdienste vor Ort, sicherte das Unfallfahrzeug und übernahm die Bergungs- und Aufräumarbeiten.

Der BMW wurde bei dem Unfall völlig zerstört, der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die K 53 vorübergehend gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Größere Verkehrsbehinderungen blieben aus.