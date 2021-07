Überholmanöver ohne Abstand: 81-Jähriger vom Fahrrad gerammt – Autofahrer flieht

Dannenberg –

Beim Überhohlen von Radfahrern ist ein Sicherheitsabstand von 1,50 bis 2 Metern einzuhalten. Weil ein Autofahrer das nicht tat, wurde ein 81-Jähriger bei einem Unfall verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am Dienstagnachmittag in Dannenberg (Kreis Lüneburg). Dort wollte ein Skoda-Fahrer in der Lüchower Straße einen 81-jährigen Radfahrer mit viel zu geringem Abstand überholen.

Fahrerflucht: Skoda-Fahrer kümmert sich nicht um Unfallopfer

Als das Auto viel zu dicht auf Höhe des Radfahrers war, kam es zu einer Berührung. Dadurch kam der 81-Jährige zum Sturz und verletzte sich leicht. Anstatt anzuhalten, fuhr der Skoda-Fahrer einfach weiter. Der Radfahrer kam in eine Klinik.

Nun ermittelt die Polizei mit Hochdruck nach dem flüchtigen Fahrer. Den Flüchtigen erwarten ein hohes Bußgeld und der Verlust seines Führerscheins.