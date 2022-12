In der Nacht zu Samstag ist es im Landkreis Stade zu schweren Überflutungen im Bereich des Flusses Lühe gekommen. Viele Keller und Grundstücke standen unter Wasser, Boote und Stege wurden losgerissen. Fatal: Das Lühe-Sperrwerk wurde nicht geschlossen, weil der Bereitschaftsdienst nicht erreichbar war. Das Telefonnetz an seinem Wohnort war demnach gestört.

Anhaltende und teilweise starke Regenfälle haben in der Nacht zu Samstag die Elbe ansteigen lassen. Böige Winde peitschten das Wasser in die einmündende Lühe.

Irgendwann konnte der Fluß die Massen nicht mehr auffangen und trat gegen Mitternacht über die Ufer. Im Nu standen viele Grundstücke im Landkreis Stade unter Wasser. Und das hatte schwerwiegende Folgen.

Überflutungen nahe Hamburg: Retter waren überrascht

Als die ersten Notrufe bei der Feuerwehr eingingen, waren die Retter zunächst erstaunt: Die vielen und teilweise massiven Überflutungen trafen die Retter völlig unvorbereitet. Es gab nicht wie sonst üblich eine Vorwarnung. Damit hätten sich die Feuerwehren auf die Notfalllagen einstellen und am Wochenende zusätzliches Personal bereitstellen können.

So aber hasteten sie die ganze Nacht von einem Einsatz zum nächsten. Viele Keller von Häusern im Bereich der Lühe standen unter Wasser. Andere drohten vollzulaufen. Außerdem wurden Boote und Steganlagen losgerissen. Die Retter hatten jede Menge zu tun und konnten sich die massiven und zunehmenden Überflutungen zunächst nicht erklären.

Nahe Hamburg: Keller und Grundstücke überflutet

Bis zum Samstagmittag waren fast alle Wehren im Landkreis Stade im Einsatz: Keller leerpumpen, Häuser mit Sandsäcken sichern, Boote einfangen, die sich von den Steganlagen losgerissen hatten, Campingplätze evakuieren – alles ohne Pause. Nach und nach kristallisierte sich heraus, dass die Wassermassen kein Ende nahmen, weil die Tore des Lühe-Sperrwerks geöffnet waren.

Die Häuser, die das Wasser noch nicht erreicht hatte, wurden mit Sandsäcken gesichert.

Das Sperrwerk reguliert den Wasserlauf von der Elbe in die Lühe. Die Tore werden im Normalfall vom Personal geschlossen, wenn die Elbe, wie in der Nacht zu Samstag, zu große Wassermassen führt.

Nachts ist das Sperrwerk jedoch nicht besetzt. Dann hat ein Mitarbeiter Bereitschaftsdienst und rückt im Notfall zum Sperrwerk an, um einzugreifen.

Ein unglücklicher Umstand führte nun dazu, dass der Bereitschaftsdienst in dieser Nacht nicht erreichbar war. Das Telefonnetz an seinem Wohnort war gestört. Und so vergingen Stunden, in denen immer mehr Wasser in die Lühe floss – so lange, bis sie übertrat.

Erst viel später schlug ein Verantwortlicher nach MOPO-Informationen Alarm. Ein anderer Mitarbeiter wurde erreicht und zum Sperrwerk geschickt, um die Tore zu schließen.

Überflutung im Kreis Stade: Landrat fordert Aufklärung

Landrat Kai Seefried verfolgt das Einsatzgeschehen seit den frühen Morgenstunden. „Ich bin entsetzt, dass offenbar eine technische Panne bei der Meldekette zu dieser Schadenlage geführt hat, die eindeutig hätte verhindert werden können“, ließ er in einer Pressemeldung mitteilen. Und weiter: „Das Sperrwerk hätte umgehend geschlossen werden müssen. Ich habe gegenüber dem Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) zum Ausdruck gebracht, dass ich eine schnelle und umfassende Aufklärung erwarte“, sagte Seefried.

Diese Vorsätze kommen für die vielen Haus- und Hofbesitzer zu spät. Der entstandene Wasserschaden in den Häusern und landwirtschaftlichen Hallen geht laut einem Insider in die Hunderttausende. Fraglich ist, ob und in welchem Umfang Versicherungen dafür aufkommen.