Trunkenbolde gehen auf Polizisten los – drei Beamte verletzt

Dieser Einsatz in Celle (Niedersachsen) am Mittwochmorgen endete für drei Polizisten mit Verletzungen. Sie wurden von zwei alkoholisierten Männern angegriffen.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 6 Uhr früh am Südwall. Dort wurden zwei randalierende Männer (29 und 30 Jahre) gemeldet, die auch schon eine Autoscheibe zertrümmert hätten. Als die Beamten eintrafen, eskalierte die Situation.

Im Norden: Trunkenbolde gehen auf Polizisten los und verletzten drei Beamte

Einem Beamten (27) schlug der 30-Jährige mit der Faust in das Gesicht. Einem Kollegen, der zur Hilfe eilen wollte, trat der 29-Jährige in den Unterleib. Einer weiteren Beamtin, die dazwischen ging, wurden büschelweise Haare rausgerissen.

Unter Einsatz von Pfefferspray und angeforderter Verstärkung, konnten die Angreifer überwältigt werden. Der 29-Jährige kam in Polizeigewahrsam. Weil der 30-Jährige psychisch Auffälligkeiten war, wurde er einem Amtsarzt zugeführt und kam danach in eine psychiatrische Klinik. Gegen Beide Männer wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung angefertigt. Der Beamte, der einen Tritt in den Unterleib erhielt, ist dienstunfähig.