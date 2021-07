Trotz langsam steigender Corona-Infektionszahlen in Niedersachsen läuft das Tourismusgeschäft auf den Ostfriesischen Inseln mit dem Start der Sommerferien an diesem Wochenende zur Hochsaison an. Die Sorge vor Infektionen ist dennoch gering.

Die Freude bei den Insulanern, die mehrheitlich vom Tourismus leben, sei unheimlich groß, Gäste begrüßen zu können, sagte Langeoogs Inselbürgermeisterin Heike Horn (parteilos) der Deutschen Presse-Agentur. „Das überwiegt eindeutig. Die Sorge vor Infektionen ist momentan gering.“

„Freude überwiegt“: Langeoog bereitet sich auf Touris vor

Auf Langeoog gibt es zurzeit keine Corona-Infektionsfälle. Im zugehörigen Landkreis Wittmund lag die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche, am Samstag bei 26,3.

Mit Beginn der Sommerferien in Niedersachsen ist Langeoog von diesem Wochenende an ausgebucht. Auch der Herbst stimmt die Touristiker optimistisch. Für die Insel seien bislang mehr Buchungen, teils sogar bis in den November, eingegangen als üblich, sagte Horn. (dpa/alu)