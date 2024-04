Eine 22-Jährige ist bei einem Osterfeuer im Landkreis Schaumburg (Niedersachsen) von einem umstürzenden Baum getroffen und tödlich verletzt worden. Weitere Personen wurden verletzt.

Die junge Frau starb am Ostersonntag im Krankenhaus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zwei weitere Menschen erlitten teils schwere Verletzungen, sie kamen ebenfalls ins Krankenhaus. Der etwa sechs Meter hohe Baum war am Karsamstag in Beckedorf aus dem Feuer auf die umstehenden Menschen gefallen.

Die Ursache des Unglücks war zunächst unklar, die Polizei bat die Besucherinnen und Besucher des Osterfeuers um Hinweise. Auch Fotos oder Videos sollten der Polizei zur Verfügung gestellt werden. (dpa/mp)