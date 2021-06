Tragischer Unfall bei Hamburg: Bus erfasst Fußgängerin – Frau stirbt im Krankenhaus

Stade –

Zunächst sah es noch so aus, als sei der Unfall glimpflich ausgegangen – doch die Verletzungen der Fußgängerin waren schwerer als vermutet: Am Sonnabend ist eine 57-Jährige aus Stade an den Folgen eines schweren Unfalls mit einem Linienbus verstorben.

Der Unfall ereignete sich am frühen Mittwochmorgen der vergangenen Woche gegen 5.30 Uhr. Die Frau war zu Fuß auf der Harburger Straße unterwegs. Als sie die Fahrbahn überqueren wollte, übersah sie – vermutlich aus Unachtsamkeit – einen Linienbus.

Bus-Unfall in Stade: Frau verstirbt in Elbeklinikum

Der Bus erfasste die Frau, verletzte sie dem ersten Anschein nach aber nur leicht. Sie wurde nach der Erstversorgung durch den Stader Notarzt vom Rettungsdienst ins Elbeklinikum eingeliefert, wo sich ihr Zustand zusehends verschlechterte. Die Ärzte konnten ihr trotz aller Bemühungen nicht mehr helfen. Die Frau verstarb am Sonnabendnachmittag. (mp)