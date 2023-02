Eines der Schafe auf den Fotos des Vereins SOKO Tierschutz ist aufgedunsen. So als wäre es erst kürzlich gestorben. Ein anderes ist so im Heu eingegraben, als würde es schon lange dort liegen. Kopf und Gliedmaßen zeigen einen Zustand von Verwesung. Auch ein weiteres sieht aus, als wäre es schon länger tot.

Tote Schafe im Heu. Tote Schafe in einer Mülltonne. Es sind Bilder, die erschüttern. Sie wurden von Tierschützern in einem Stall im Landkreis Stade gemacht. Jetzt sind die Behörden aktiv geworden. Das Veterinäramt und ein Tierarzt haben den Betrieb unter die Lupe genommen.

Tierschützer: Verwesungsgeruch schon von Weitem wahrnehmbar

„Obwohl Schafhaltung häufig als Idylle wahrgenommen wird, zeigt dieser Fall die Abgründe des Geschäfts. Hier wurden die Tiere grob vernachlässigt und die Opfer verwesten, wo sie starben“, erklärte SOKO-Sprecher Friedrich Mülln gegenüber der MOPO.

Es sei schockierend, einen Betrieb voller Schafskadaver, hinkender Tiere und einer Mülltonne mit weiteren toten Tieren zu entdecken. Der Verwesungsgeruch sei schon von Weitem wahrnehmbar gewesen.

Drei tote Schafe liegen im Stall einer Schäferei in Kranenburg. SOKO Tierschutz e.V. Drei tote Schafe liegen im Stall einer Schäferei in Kranenburg.

Die Organisation hat die Situation vor Ort mit Fotos und Videos dokumentiert und eine Anzeige beim Landkreis Stade erstattet. Dessen Sprecher erklärte gegenüber der MOPO, der Stall der an einem Feldweg gelegenen Schäferei in Kranenburg werde nur im Sommer genutzt. Er diene vor allem als Kranken- und als Maststall.

Landkreis Stade: Veterinäramt ist alarmiert

Insgesamt soll der Betrieb, dessen Betreiber im Münsterland seinen Hauptsitz hat, 1200 Schafe in Kranenburg halten. Im Stall befinden sich derzeit rund 200 Tiere vorwiegend zu Mastzwecken.

Tote Schafe liegen in einer Mülltonne. SOKO Tierschutz Tote Schafe liegen in einer Mülltonne.

Nach Eingang der Anzeige hätten sich eine Vertreterin des Veterinäramts sowie ein Amtstierarzt sofort auf den Weg nach Kranenburg gemacht, bestätigte der Sprecher des Landkreises. Bei einer Vor-Ort-Kontrolle seien jedoch keine toten Tiere gefunden worden. Der Zustand der Tiere im Hinblick auf Pflege und Ernährung sei in Ordnung gewesen. Auch der Krankenstall sei unauffällig gewesen.

Dennoch ist das Veterinäramt alarmiert. Der Kadaverplatz habe nicht denn technischen Vorgaben entsprochen und wurde aus seuchenrechtlichen Gründen beanstandet. Laut dem Sprecher wurden weitere, vertiefende Ermittlungen angeordnet. Ein niedergelassener Tierarzt soll die Schafe einer weiteren eingehenden Untersuchung unterziehen.

Das sagt der Betreiber des Schafstalls

Der Betreiber des Schafstalls wies die Vorwürfe der Tierschützer zurück: „Das waren normale Todesfälle, die auf die heißen Tage zurückzuführen sind“, so Christian Thiele von der Firme Thiele GbR Landwirtschaft. Angesichts der Temperaturen seien Ausfälle in dieser Höhe bei einem Bestand von dieser Größenordnung keine Besonderheit. „Es gab keine Misshandlung“, so Thiele.

Und auch wenn die Firma ihre Sitz in Westfalen hätte: „Es ist immer einer von uns vor Ort, um nach dem Rechten zu sehen.“ Zu weiteren Details wolle man sich nicht äußern.