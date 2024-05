Schon wieder: Reizgas-Attacke im Schulflur – mehrere Schüler verletzt

Reizgas-Angriff in der Schule! Mehrere Kinder wurden verletzt. Schon vor einigen Wochen kam es zu ähnlichen Vorfällen.

Laut Polizei wurden die Einsatzkräfte am Montagmittag gegen 12 Uhr alarmiert und in die Hauptschule Tostedt im Landkreis Harburg gerufen.

Schon wieder Reizgas-Alarm in Schule in Tostedt

Mehrere Schüler im Alter von elf bis 16 Jahren klagten über Atemwegsprobleme. Die Feuerwehr belüftete den betroffenen Flur – acht Jugendliche wurden vor Ort behandelt, vier weitere wurden vorsorglich in Krankenhäuser gebracht.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Eine Pfefferspray-Dose wurde nicht gefunden. Bereits Anfang April war es in einem anderen Gebäude der Schule zu zwei ähnlichen Vorfällen gekommen. Ob es einen Zusammenhang zum aktuellen Fall gibt, ist unklar.

Das könnte Sie auch interessieren: Besoffener fährt Reiterstatue zu Schrott – jetzt wird es richtig teuer

Zeugen, denen kurz vor 12 Uhr am Montag verdächtige Personen im Bereich des Schulgeländes an der Schützenstraße aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter (04182) 404270 bei der Polizei in Tostedt zu melden. (mp)