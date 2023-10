Tödlicher Unfall im Norden: Pick-up rammt Lkw frontal – Junge (7) stirbt

Tragischer Unfall im niedersächsischen Heidekreis: Ein siebenjähriger Junge ist beim Frontalzusammenstoß eines Pick-ups mit einem Lastwagen nahe Schwarmstedt ums Leben gekommen.

Die 41 Jahre alte Mutter des Jungen befindet sich vermutlich in Lebensgefahr, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Der 44 Jahre alte Vater erlitt schwere Verletzungen.

Tödlicher Unfall bei Schwarmstedt: Kind (7) tot

An dem Wagen der Familie war ein Anhänger samt Boot angebracht. Bei dem Unfall am Mittwoch auf der B214 sei das Fahrzeug in den Gegenverkehr geraten und habe den Lastwagen gerammt. Die Ursache sei noch unklar.

Die Eltern des Jungen kamen per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Sie hätten zum Unfallhergang noch nicht vernommen werden können, sagte der Sprecher. Der 60 Jahre alte Lastwagenfahrer erlitt einen Schock. (dpa/mp)