Tödlicher Motorradunfall: Ermittlungen gegen 87-jährigen Autofahrer

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Bramsche (Kreis Osnabrück) ist am Sonntag ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Ein weiterer wurde lebensgefährlich verletzt.

Am späten Sonntagnachmittag sei es aus zunächst ungeklärter Ursache an der Varusstraße Ecke Bramscher Allee zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und zwei Motorrädern gekommen, teilte die Polizeidirektion Osnabrück mit.

Bramsche: Motorradfahrer (44) stirbt bei Abbiegeunfall

Der 87 Jahre alte Fahrer eines Mercedes habe beim Linksabbiegen die Vorfahrt der Motorradfahrer missachtet, hieß es. Zunächst kollidierte der vorausfahrende Biker (56) mit dem Heck des Autos, das dadurch so gedreht wurde, dass ein zweiter Motorradfahrer frontal gegen den Mercedes krachte.

Der 44-Jährige verletzte sich dabei so schwer, dass er laut Polizei noch am Unfallort verstarb. Der 56-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Ein dritter Biker (41) war am Unfall nicht direkt beteiligt und blieb unverletzt.

Der 87-jährige Autofahrer kam leicht verletzt in eine Klinik. Gegen ihn ermittelt die Polizei jetzt wegen einer Ordnungswidrigkeit und leitete zwei Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Tötung ein.

Der Mercedes und die zwei Motorräder sind laut Polizei nicht mehr fahrbereit, die Staatsanwaltschaft hat sie beschlagnahmt. Auf der B218 in Höhe der Varusstraße kam es zu Verkehrsbehinderungen, wie es weiter hieß. (dpa/fbo)