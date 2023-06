Tochter als Sex-Sklavin gehalten und gefoltert: Urteile gegen grausame Eltern

Es ist ein Fall, der sogar erfahrene Ermittler erschüttert: Jahrelang sollen eine Mutter und ihr Partner ihre Tochter vergewaltigt, sadistisch gefoltert und gedemütigt haben. Am Donnerstag verurteilte das Landgericht Braunschweig die beiden Elternteile zu langen Haftstrafen – mit anschließender Sicherungsverwahrung für die Mutter.

Die Mutter der heute 25-Jährigen muss unter anderem wegen Vergewaltigung und gefährlicher Körperverletzung für 13,5 Jahre ins Gefängnis, der Stiefvater für 9,5 Jahre. Das berichtet der NDR.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Ramona (52) und Thorsten R. (56) aus Goslar ihre Tochter vermutlich vom Kindesalter an gedemütigt und sadistisch gequält haben. Da das Gericht bei der Mutter Wiederholungsgefahr sieht, ordnete es eine anschließende Sicherungsverwahrung an. Das heißt: Sie muss auch nach Verbüßen der Gefängnisstrafe hinter Gittern bleiben.

Prozess: Eltern vergewaltigen und foltern Tochter jahrelang

Staatsanwalt Christian Krause während des Prozesses hatte im Prozess von „unermesslichen Qualen“ gesprochen, die die junge Frau erlitten habe. „Das sind schier unglaubliche Vorwürfe“, die habe er als Ermittler in zehn Dienstjahren noch nicht erlebt, wird er vom NDR zitiert. Statt Liebe habe die Tochter Folter und Strafen erfahren.

Die Anwältin des Opfers hatte Ramona R. während des Prozesses vorgehalten, ihr Kind als „Fehler“ und „Hure“ bezeichnet zu haben. Die heute 25-Jährige sei zur Unterwerfung dressiert worden wie ein Tier.

Die Angeklagten hatten vor Gericht geschwiegen und durch ihre Anwälte Freispruch fordern lassen. Ihre Strategie bestand darin, ein Gutachten anzweifeln zu lassen, das den Aussagen der Tochter hohe Glaubwürdigeit bescheinigt. (mp)