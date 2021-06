Terrassentür aufgehebelt: Einbrecher plündern Haus – Polizei sucht Zeugen

Landkreis Stade –

Zwischen Montagmorgen und Mittwochabend stand ein Haus in Dollern bei Stade leer – lange genug, um zum Ziel von Einbrechern zu werden: Laut Polizei haben Unbekannte das Haus an der Straße Am Buschteich geplündert. Wertgegenstände von hohem Wert sind nun futsch.

Darunter zählt neben Bargeld auch teurer Schmuck. Die Täter seien über eine aufgehebelte Terrassentür ins Innere des Einfamilienhauses gelangt, teilte die Polizei mit. „Im Anschluss flüchteten sie unbemerkt.“

Die für den Fall zuständige Polizeistation Horneburg bittet um Hinweise (Tel. 04163 826 490). Die Beamten schätzen den angerichteten Gesamtschaden auf mehrere Hundert Euro. (dg)