Suff-Fahrt: Mann verliert Kennzeichen bei Fahrerflucht – dann wird es noch schräger

Tostedt –

Ein 37-Jähriger hat am Dienstagabend auf der B75 bei Tostedt (Landkreis Harburg) erst ein Verkehrsschild überfahren und ist dann in einen Gartenzaun gekracht. Anschließend beging er Fahrerflucht, verlor aber sein Kennzeichen. Die Polizei machte den betrunkenen Mann ausfindig – das Auto fand sie aber erst auf dem Weg zur Wache.

Gegen 20.05 Uhr hatten mehrere Zeugen der Polizei einen Unfall auf der B75 in Höhe der Einmündung Todtglüsinger Straße gemeldet. Demnach sei der Fahrer eines VW beim Rechtsabbgiegen ins Rutschen geraten und über eine Verkehrsinsel gefahren. Dabei nietete er ein Verkehrsschild um, rutschte rechts über den Gehweg und prallte gegen einen Gartenzaun.

Unfall auf B75: Fahrer verliert Kennzeichen und flüchtet

Der Fahrer flüchtete, verlor bei dem Unfall aber ein Kennzeichenschild. Als die Beamten die Anschrift der 46-jährigen Fahrzeughalterin erreichten, trafen sie vor dem Haus auf einen 37-jährigen Mann. Dieser entgegnete den Beamten sogleich, dass er mit dem geliehenen Wagen einer Bekannten einen Unfall verursacht habe und das Auto danach im Ort abgestellt habe. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet. Da er stark alkoholisiert war, musste er die Polizisten zur Entnahme eine Blutprobe begleiten.

Unfall bei Tostedt: Zwei Betrunkene – ein Auto

Als die Beamten mit dem Mann auf dem Weg zur Wache waren, bemerkten sie an einer Einmündung den am Unfall beteiligten VW. Sie stoppten den Wagen. Am Steuer saß die Fahrzeughalterin, die ihr Auto nachhause holen wollte. Allerdings war sie ebenfalls stark alkoholisiert und nicht mehr im Besitz eines Führerscheins. Gegen sie wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Eine zweite Streifenwagenbesatzung brachte auch sie zur Blutentnahme. (abu)