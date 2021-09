Einsatz mit einem Radlader für die Feuerwehr in Winsen-Luhdorf (Landkreis Harburg): Am Montagabend standen mehrere Strohballen lichterloh in Flammen, auch der Schuppen brannte bereits.

Die Rettungskräfte wurden gegen 17 Uhr zu einem Feldweg in Luhdorf gerufen, da aus einem Schuppen starker Rauch in den Himmel stieg.

Luhdorf (Landkreis Harburg): Schuppen steht in Brand

In dem Gebäude standen mehrere Strohballen in Brand. Die Flammen griffen schnell auf das Gebäude selbst über.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten mithilfe eines Radladers die Ballen ins Freie und löschten sie dort ab. Wie das Stoh in Brand geriet, wird jetzt von der Polizei ermittelt. (aba)