Streit unter Teenagern: Schüler sprüht mit Reizgas um sich

Ein Streit eskaliert: Ein 14-Jähriger und ein 16-Jähriger hatten am Vortag eine Auseinandersetzung. Nun versprühte der Jüngere Reizgas in der Schule und verletzte 17 Jugendliche.

Ein 14-jähriger Schüler in Bremen hat bei einem Streit Reizgas versprüht und zahlreiche Mitschüler leicht verletzt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten sich der 14-Jährige und ein 16-Jähriger am Vortag in der Schule gestritten.

Das könnte Sie auch interessieren: Pfadfinder (11) bedroht Polizisten mit Messer – der reagiert blitzschnell

Der Jüngere versprühte das Gas. Sein Kontrahent sowie siebzehn weitere Schüler und Schülerinnen erlitten leichte Beeinträchtigungen. Sie wurden von Rettungssanitätern begutachtet, niemand musste ins Krankenhaus. Der 14-Jährige muss sich erzieherischen Maßnahmen unterziehen, strafrechtlich wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (dpa/mp)