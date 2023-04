Streit auf Ü30-Party eskaliert: Plötzlich fliegt ein Döner

Auf einer Ü-30-Party in Salzgitter sind drei Frauen an diesem Wochenende in einen heftigen Streit geraten. Die Situation eskalierte und es kam zu körperlichen Übergriffen. Einer Zeugin gelang es schließlich die Lage zu klären, indem sie beherzt mit einem Döner nach den Streithennen warf.

Gegen 1.20 Uhr gerieten zwei Frauen im Alter von 26 und 29 Jahren mit einer 31-jährigen Frau auf der Party in Streit. Die Lage eskalierte und dem Opfer wurden dabei unter anderem Haare ausgerissen.

Nach Polizeiangaben konnte „durch das beherzte Eingreifen einer Zeugin, die ihren Döner auf eine Täterin warf” die Auseinandersetzung beendet werden. Die beiden Täterinnen wurden schließlich von der Ü-30-Party verwiesen. Auf sie kommt nun ein Strafverfahren zu. (abu)